Мбаппе о нагрузке на футболистов: «Не помню, чтобы кто-то отыграл 60 матчей на пике формы – это невозможно, по-моему. Вопрос скорее в восстановлении – нам нужно больше отдыха»
Килиан Мбаппе высказался о большой нагрузке на игроков в прошлом сезоне.
«Я не знаю, готовы ли мы провести сезон из 60 матчей. Не помню, чтобы игрок провел 60 игр, оставаясь на пике формы. По-моему, это невозможно. В прошлом сезоне была полная неразбериха. Люди говорили, что это вирус. Не слишком ли много мы играем? Мое мышление изменилось. Нам просто нужно больше отдыхать.
Это спор глухих. Вопрос не столько в матчах, сколько в восстановлении. Я видел, как команды возвращались к тренировкам, когда мы еще были на клубном чемпионате мира», – сказал нападающий «Реала» и сборной Франции.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
