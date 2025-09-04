Мбаппе о Дешаме: «Настоящий памятник французскому футболу. Он вписал свое имя в историю сборной как игрок и тренер, помог нам завоевать две звезды на эмблеме»
Килиан Мбаппе высоко оценил заслуги Дидье Дешама в сборной Франции.
Ранее стало известно, что 56-летний специалист может покинуть пост тренера сборной после чемпионата мира 2026 года.
«Он настоящий памятник французскому футболу. Как игрок и как тренер он вписал свое имя в историю сборной Франции. Его послужной список говорит сам за себя.
Но все не сводится только к этому – именно его вклад помог нам завоевать две звезды на эмблеме», – сказал форвард «Реала» и сборной Франции.
Дешам является чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции в качестве игрока. В качестве тренера он привел команду ко второму золоту на ЧМ-2018.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
