ЦСКА обыграл молодежный состав в товарищеском матче – 6:0. Алеррандро сделал дубль

ЦСКА обыграл молодежный состав в товарищеском матче.

Игра прошла на «ВЭБ Арене» в формате «два тайма по 30 минут» и завершилась со счетом 6:0 в пользу футболистов основы.

Голы на свой счет записали Лионель Верде и Артем Сериков , дублем отметился Алеррандро , один мяч молодежная команда ЦСКА забила в свои ворота. Автор еще одного гола армейцев не уточняется.

Основной состав: Тороп , Филюшин, Насонкин, Бадмаев, Сериков, Челнов, Бондаренко, Верде, Алеррандро и два игрока на просмотре.

Молодежный состав: Бесаев, Маврин, Чегемов, Гончаров, Лызлов, Ананьев, Корнеев, Шивеоби, Джанашия, Тарасенко и игрок на просмотре.

