ЦСКА обыграл молодежный состав в товарищеском матче – 6:0. Алеррандро сделал дубль

ЦСКА обыграл молодежный состав в товарищеском матче.
Игра прошла на «ВЭБ Арене» в формате «два тайма по 30 минут» и завершилась со счетом 6:0 в пользу футболистов основы.
Голы на свой счет записали Лионель Верде и Артем Сериков, дублем отметился Алеррандро, один мяч молодежная команда ЦСКА забила в свои ворота. Автор еще одного гола армейцев не уточняется.
Основной состав: Тороп, Филюшин, Насонкин, Бадмаев, Сериков, Челнов, Бондаренко, Верде, Алеррандро и два игрока на просмотре.
Молодежный состав: Бесаев, Маврин, Чегемов, Гончаров, Лызлов, Ананьев, Корнеев, Шивеоби, Джанашия, Тарасенко и игрок на просмотре.
ЦСКА интересовался Угальде. Форвард «Спартака» не хочет переходить в другой российский клуб («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ЦСКА
