  • Игроки ЦСКА с собаками из приюта вышли на матч с «Акроном» в рамках благотворительной акции фонда «Ника»
Видео
22

Игроки ЦСКА с собаками из приюта вышли на матч с «Акроном» в рамках благотворительной акции фонда «Ника»

Игроки ЦСКА вышли на матч с «Акроном» с собаками из приюта.

Армейцы принимают тольяттинский клуб (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Самый милый выход на поле ❤️.

Собачки из приюта фонда «Ника» сегодня вместе с командой в рамках благотворительной акции 🐶», – говорится в сообщении ЦСКА.

Также сегодня на «ВЭБ Арене» работает специальный стенд, где можно оставить пожертвование фонду.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoЦСКА
logoВЭБ Арена
животные и спорт
болельщики
Благотворительность
