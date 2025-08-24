Игроки ЦСКА с собаками из приюта вышли на матч с «Акроном» в рамках благотворительной акции фонда «Ника»

Игроки ЦСКА вышли на матч с «Акроном» с собаками из приюта.

Армейцы принимают тольяттинский клуб (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Самый милый выход на поле ❤️.

Собачки из приюта фонда «Ника» сегодня вместе с командой в рамках благотворительной акции 🐶», – говорится в сообщении ЦСКА .

Также сегодня на «ВЭБ Арене » работает специальный стенд , где можно оставить пожертвование фонду.