Игроки ЦСКА с собаками из приюта вышли на матч с «Акроном» в рамках благотворительной акции фонда «Ника»
Игроки ЦСКА вышли на матч с «Акроном» с собаками из приюта.
Армейцы принимают тольяттинский клуб (1:0) в 6-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Самый милый выход на поле ❤️.
Собачки из приюта фонда «Ника» сегодня вместе с командой в рамках благотворительной акции 🐶», – говорится в сообщении ЦСКА.
Также сегодня на «ВЭБ Арене» работает специальный стенд, где можно оставить пожертвование фонду.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
