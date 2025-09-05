ЦСКА интересуется Саусем из «Балтики» (Metaratings)

ЦСКА интересуется Владиславом Саусем из «Балтики».

По информации Metaratings, между клубами уже состоялись неформальные контакты.

Ранее сообщалось , что 22-летний полузащитник может перейти в греческий ПАОК .

В текущем сезоне Мир РПЛ Саусь провел 7 матчей, забил гол и сделал 2 результативные передачи.

