ЦСКА интересуется Саусем из «Балтики» (Metaratings)

ЦСКА интересуется Владиславом Саусем из «Балтики».
По информации Metaratings, между клубами уже состоялись неформальные контакты.
Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник может перейти в греческий ПАОК.
В текущем сезоне Мир РПЛ Саусь провел 7 матчей, забил гол и сделал 2 результативные передачи.
Гендиректор «Балтики» о 150 млн рублей за Сауся: «Предложений от «Локомотива» и «Краснодара» нет. Владислав – основной игрок»
