ЦСКА о трансферном балансе за 10 лет: «Плюс около 60 млн евро. Если посмотреть другие топ-6 клубов, к нам близко никто не подходит»

Исполнительный директор ЦСКА высказался о трансферном балансе клуба за 10 лет.

«Вообще трансферные кампании одним годом измерять не имеет смысла, потому что продают одних футболистов, покупают других. Поэтому надо смотреть период. Например, если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около 60 млн евро в трансферном балансе.

Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит», – сказал Савва Шипов.