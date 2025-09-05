«Милан» отдал Беннасера в аренду «Динамо» Загреб с правом выкупа
Исмаэль Беннасер перешел в «Динамо» Загреб.
Хорватский клуб арендовал 27-летнего полузащитника «Милана» с опцией выкупа.
В скором времени Беннасер прибудет в Загреб, где пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Подробную статистику футболиста, игравшего за «Марсель» во второй части прошлого сезона, можно изучить по ссылке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Динамо» Загреб
