«Милан» отдал Беннасера в аренду «Динамо» Загреб с правом выкупа

Исмаэль Беннасер перешел в «Динамо» Загреб.

Хорватский клуб арендовал 27-летнего полузащитника «Милана » с опцией выкупа.

В скором времени Беннасер прибудет в Загреб , где пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Подробную статистику футболиста, игравшего за «Марсель» во второй части прошлого сезона, можно изучить по ссылке .