«Динамо» Загреб арендует Беннасера с правом выкупа. Хорватский клуб договорился с «Миланом»
Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в чемпионате Хорватии.
«Динамо» из Загреба сообщило о договоренности с «Миланом» относительно перехода 27-летнего полузащитника.
Исмаэль Беннасер переходит в хорватскую команду на правах аренды с правом выкупа.
Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Марселе» на правах аренды, сыграв 12 матчей за французский клуб в Лиге 1 и сделав две результативные передачи.
Подробную статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Динамо» Загреб
