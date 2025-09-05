«Динамо» Загреб арендует Беннасера с правом выкупа. Хорватский клуб договорился с «Миланом»

Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в чемпионате Хорватии.

«Динамо» из Загреба сообщило о договоренности с «Миланом » относительно перехода 27-летнего полузащитника.

Исмаэль Беннасер переходит в хорватскую команду на правах аренды с правом выкупа.

Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Марселе» на правах аренды, сыграв 12 матчей за французский клуб в Лиге 1 и сделав две результативные передачи.

