Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
Рифат Жемалетдинов стал игроком «Ахмата».
Ранее сообщалось, что 28-летний игрок и клуб согласовали контракт по схеме «1+1». 25 июня Рифат покинул ЦСКА.
«Ахмат» подписал трудовое соглашением с атакующим полузащитником Рифатом Жемалетдиновым. Футболист перешел в грозненский клуб на правах свободного агента до конца текущего сезона.
Жемалетдинов выступал за московские команды «Локомотив» и ЦСКА, а также за казанский «Рубин». В карьере игрока 275 матчей в официальных турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 32 голевые передачи. В карьере полузащитника 9 матчей за сборную России.
Мы приветствуем Рифата в нашем дружном коллективе, желаем ему удачи и побед!» – говорится в сообщении «Ахмата».
Изображение: t.me/akhmatgrozny
Нули России с Иорданией – как вам?9223 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости