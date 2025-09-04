Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона

Рифат Жемалетдинов стал игроком «Ахмата».

Ранее сообщалось , что 28-летний игрок и клуб согласовали контракт по схеме «1+1». 25 июня Рифат покинул ЦСКА .

«Ахмат » подписал трудовое соглашением с атакующим полузащитником Рифатом Жемалетдиновым . Футболист перешел в грозненский клуб на правах свободного агента до конца текущего сезона.

Жемалетдинов выступал за московские команды «Локомотив» и ЦСКА, а также за казанский «Рубин». В карьере игрока 275 матчей в официальных турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 32 голевые передачи. В карьере полузащитника 9 матчей за сборную России.

Мы приветствуем Рифата в нашем дружном коллективе, желаем ему удачи и побед!» – говорится в сообщении «Ахмата».

Изображение: t.me/akhmatgrozny