  • Жемалетдинов может перейти в «Ахмат». В экс-хавбеке ЦСКА и «Локо» заинтересован лично Черчесов («Чемпионат»)
Рифат Жемалетдинов может перейти в «Ахмат».

Грозненский клуб ведет активные переговоры по подписанию экс-полузащитника ЦСКА и «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

Стороны близки к соглашению, однако пока оно не достигнуто.

Отмечается, что футболиста хочет видеть в команде лично главный тренер Станислав Черчесов.

Жемалетдинов покинул ЦСКА 25 июня. В минувшем сезоне на счету хавбека 2 гола и 4 результативные передачи в 24 матчах Мир РПЛ. Полная статистика – здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
