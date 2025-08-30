«Ахмат» и Жемалетдинов согласовали контракт по схеме «1+1» (Иван Карпов)

Рифат Жемалетдинов близок к переходу в «Ахмат».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, стороны согласовали контракт по схеме «1+1».

Жемалетдинов присоединится к команде после паузы на матчи сборных.

Рифат покинул ЦСКА 25 июня. В прошлом сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах Мир РПЛ . Полная статистика – здесь .