«Ахмат» и Жемалетдинов согласовали контракт по схеме «1+1» (Иван Карпов)
Рифат Жемалетдинов близок к переходу в «Ахмат».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, стороны согласовали контракт по схеме «1+1».
Жемалетдинов присоединится к команде после паузы на матчи сборных.
Рифат покинул ЦСКА 25 июня. В прошлом сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах Мир РПЛ. Полная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
