Кержаков о Пальцеве: «Не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть. Чем ближе новый лимит, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев»

Александр Кержаков считает, что Валентин Пальцев не сильно поможет «Краснодару».

– Для чего Пальцев «Краснодару»?

– Чем ближе момент введения нового лимита, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев. Это очевидно. Футболисты с российским паспортом будут очень востребованы у тех команд, у которых очень много легионеров.

Качественных российских футболистов не так много. Пока мне кажется, что Пальцев не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть.

– Какую позицию он мог бы занять?

– Вместо Петрова. Высокий фланговый защитник.

– Клуб какого уровня Пальцев мог бы усилить? «Рубин»?

– Я не знаю. У «Рубина» своих игроков достаточно, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший форвард сборной России.

Пальцев близок к переходу в «Краснодар». Стороны обсуждают финальные детали сделки («Чемпионат»)