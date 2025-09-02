  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кержаков о Пальцеве: «Не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть. Чем ближе новый лимит, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев»
6

Кержаков о Пальцеве: «Не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть. Чем ближе новый лимит, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев»

Александр Кержаков считает, что Валентин Пальцев не сильно поможет «Краснодару».

– Для чего Пальцев «Краснодару»?

– Чем ближе момент введения нового лимита, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев. Это очевидно. Футболисты с российским паспортом будут очень востребованы у тех команд, у которых очень много легионеров.

Качественных российских футболистов не так много. Пока мне кажется, что Пальцев не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть.

– Какую позицию он мог бы занять?

– Вместо Петрова. Высокий фланговый защитник.

– Клуб какого уровня Пальцев мог бы усилить? «Рубин»?

– Я не знаю. У «Рубина» своих игроков достаточно, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший форвард сборной России.

Пальцев близок к переходу в «Краснодар». Стороны обсуждают финальные детали сделки («Чемпионат»)

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги34543 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Это футбол, брат!
logoАлександр Кержаков
logoДинамо Махачкала
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoВалентин Пальцев
logoРубин
logoСергей Петров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тимур Гурцкая: «Чем скорее Карпин уйдет из «Динамо», тем лучше будет для обеих сторон. У него не получается, он нервничает и переживает. Не знаю, зачем Карпин брал Миранчука, сильнее не стали»
27вчера, 21:53
Гурцкая о Зырянове: «Медведева надо было убирать, он пожилой человек, который не справляется. Но как при стольких известных людях из Санкт-Петербурга место занял чужой человек?»
59вчера, 20:08
Александр Кержаков: «Зырянов в прекрасных отношениях с Семаком, выиграл с ним много титулов. Сергею на этой роли нужен был комфортный человек, с которым будет удобно»
38вчера, 18:40
Главные новости
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
1117 минут назад
«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте
1317 минут назад
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
32 минуты назадТесты и игры
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
4033 минуты назад
Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»
1139 минут назад
Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
2443 минуты назадФото
Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо»: «Я продолжаю работать. Бывает, что игроки не слышат – это может быть везде, хоть в «МЮ». Сколько ждать? Не знаю»
4655 минут назад
Влап о критике из-за переговоров со «Спартаком»: «Тебя сразу разрывают на части со всех сторон. Люди, с которыми ты не общался 10 лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери»
2355 минут назад
Литвинов и «Спартак» продлили контракт до 2029 года
13сегодня, 18:14Фото
У «Наполи» рекордные расходы на зарплаты в этом сезоне – 160 млн евро. За год траты выросли на 50 млн
20сегодня, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» вернул Сэмюэлс-Смита из «Страсбура» через месяц после продажи за 6,5 млн фунтов. Защитника отдали «Суонси» в аренду
28 минут назад
Доннарумма взял 25-й номер в «Ман Сити». Под ним играл ушедший в «Интер» Аканджи
29 минут назадФото
ЦСКА бесплатно отдаст Агапова «Акрону» в аренду с опцией выкупа (Иван Карпов)
733 минуты назад
Карпин о стримере Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Нет, не слышал»
1037 минут назад
Радимов о судье матча ЦСКА – «Краснодар»: «Мажич должен извиниться перед всеми на федеральном канале: я виноват, что поставил этого арбитра, простите, что испортил праздник»
12сегодня, 18:26
Селюк про Карпина: «Разочарование десятилетия для фанатов «Динамо». При Личке боролись за титул, а сейчас... Это следующая отставка в РПЛ, и Карпин может забыть о клубах из топ-6»
11сегодня, 18:16
Пономарев о списке книг для футболистов: «А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали. Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги – а что было делать?»
11сегодня, 17:59
Переход Лапорта в «Атлетик» под вопросом из-за «Аль-Насра», поздно отправившего сведения в систему трансферов ФИФА. Возможно, защитника нельзя будет зарегистрировать до зимы
4сегодня, 17:55
Вратарь «Ман Сити» Ортега интересен «Трабзонспору»
7сегодня, 17:39
Трансфер Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» за 22 млн фунтов сорвался из-за того, что Харри Уилсон не ушел из клуба
2сегодня, 17:26