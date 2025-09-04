«Ротор» встретится со «СКА-Хабаровск». Волгоградцы, ждем всех на домашнем матче против хабаровчан!

В девятом туре PARI Первой лиги «Ротор» сыграет со «СКА-Хабаровск».

Матч пройдет в воскресенье, 7 сентября, в 18:00 на стадионе «Волгоград-Арена».

Волгоградцы по итогам восьми туров чемпионата находятся на пятой строчке в турнирной таблице, имея 14 очков в активе. Хабаровчане же идут девятыми в таблице, обладая девятью очками. Приходите поддержать «Ротор» в домашней игре!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .