«Ротор» встретится со «СКА-Хабаровск». Волгоградцы, ждем всех на домашнем матче против хабаровчан!
В девятом туре PARI Первой лиги «Ротор» сыграет со «СКА-Хабаровск».
Матч пройдет в воскресенье, 7 сентября, в 18:00 на стадионе «Волгоград-Арена».
Волгоградцы по итогам восьми туров чемпионата находятся на пятой строчке в турнирной таблице, имея 14 очков в активе. Хабаровчане же идут девятыми в таблице, обладая девятью очками. Приходите поддержать «Ротор» в домашней игре!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
