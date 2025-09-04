«Амкар» сыграет с дзержинским «Химиком». Пермяки, приходите поддержать команду в домашнем матче!

В 20-м туре LEON Второй лиги Б «Амкар» встретится с «Химиком».

Матч состоится в воскресенье, 7 сентября, в 18:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

Пермяки по итогам 19 туров чемпионата расположились на второй строчке в турнирной таблице, набрав 45 очков. Дзержинцы же находятся на первом месте, обгоняя пермяков на три очка. Поддержите «Амкар» на стадионе!

Билеты на матч доступны по ссылке .