«Месси сказал де ла Веге: «Ты не будешь играть за сборную, пока я там». Отвратительно». Экс-игрок МЛС Гордон о стычке аргентинцев в финале Кубка лиг
Лионель Месси якобы угрожал аргентинскому игроку МЛС непопаданием в сборную.
«Интер Майами» проиграл «Сиэтл Саундерс» (0:3) в финале Кубка лиг.
В одном из игровых инцидентов форвард «Саундерс» Педро де ла Вега ввязался в перепалку с соотечественниками из «Интера», Месси и Родриго Де Полем.
Алан Гордон, игравший в «Лос-Анджелес Гэлакси» и других клубах МЛС, утверждает, что получил информацию об угрозах со стороны Месси из надежного источника.
«Месси сказал ему в лицо: «Ты никогда не будешь играть за сборную, пока я там». Он фактически внес его в черный список прямо на поле.
Так и было. На мой взгляд, это отвратительно», – рассказал Гордон в подкасте Major League Journeymen.
Суарес плюнул в директора, Бускетс ударил соперника в челюсть: скандальный разгром «Майами» в финале
