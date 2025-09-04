«Месси сказал де ла Веге: «Ты не будешь играть за сборную, пока я там». Отвратительно». Экс-игрок МЛС Гордон о стычке аргентинцев в финале Кубка лиг

Лионель Месси якобы угрожал аргентинскому игроку МЛС непопаданием в сборную.

«Интер Майами » проиграл «Сиэтл Саундерс » (0:3) в финале Кубка лиг.

В одном из игровых инцидентов форвард «Саундерс» Педро де ла Вега ввязался в перепалку с соотечественниками из «Интера», Месси и Родриго Де Полем .

Алан Гордон, игравший в «Лос-Анджелес Гэлакси» и других клубах МЛС, утверждает, что получил информацию об угрозах со стороны Месси из надежного источника.

«Месси сказал ему в лицо: «Ты никогда не будешь играть за сборную, пока я там». Он фактически внес его в черный список прямо на поле.

Так и было. На мой взгляд, это отвратительно», – рассказал Гордон в подкасте Major League Journeymen.

