«Три домашних матча подряд с командами с формой как у нас – это неуважение или что?» Тренер «Сокола» Кашчелан после 0:2 с «КАМАЗом»

Младен Кашчелан остался недоволен цветами формы соперника в матче Первой лиги.

Клуб из Саратова уступил «КАМАЗу» в 8-м туре соревнования (0:2), голы забили Руслан Апеков и Давид Хубаев.

После матча главный тренер «Сокола» Младен Кашчелан возмутился цветом формы игроков «КАМАЗа».

«Все наши домашние игры – одинаковые. Доминируем, создаем моменты, но не забиваем. Я могу сказать ребятам только спасибо за отношение, желание.

Но есть какие-то вещи, которые внутри меня горят, кипят сейчас. Я принял решение вообще ничего не говорить, потому что мог бы наговорить всего подряд. Просто скажу, что мы три домашние игры играем с командами в одинаковой форме с нашей – я просто не понимаю, это неуважение или что? А остальное пусть сами болельщики проанализируют», – заявил Кашчелан.

После восьми туров Первой лиги «Сокол» идет 17-м в таблице, «КАМАЗ» находится на третьей строчке. В следующем матче саратовцы 8 сентября сыграют в гостях с костромским «Спартаком», клуб из Набережных Челнов за день до этого примет «Торпедо».