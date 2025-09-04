«ПСЖ» зол на директора «Юве» Комолли из-за срыва повторной аренды Коло-Муани. Парижанам пришлось срочно отдать форварда «Тоттенхэму»

«ПСЖ» зол на «Ювентус» из-за срыва повторной аренды форварда Рандаля Коло-Муани.

26-летний француз выступал за итальянский клуб во второй половине прошлого сезона на правах аренды.

Минувшим летом туринцы предпринимали несколько попыток вернуть Коло-Муани . Сначала они хотели вновь взять его в аренду с опцией возможного или обязательного выкупа, позже – просто арендовать без всяких опций.

В итоге в заключительный день трансферного окна «Юве» предпочел арендовать у «Лейпцига» нападающего Лои Опенда. Такое решение разозлило руководство «ПСЖ », особенно парижане были недовольны гендиректором Дамьеном Комолли , сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

В срочном порядке «ПСЖ» пришлось отдать Коло-Муани в аренду «Тоттенхэму ».

По данным источника, во время переговоров французский клуб рассчитывал отправить форварда в «Ювентус » в аренду с обязательным выкупом за 60 млн евро, тогда как Комолли предлагал выкуп за 30 млн плюс 10 млн в виде бонусов в случае выхода туринцев в Лигу чемпионов.