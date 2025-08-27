«ПСЖ» согласен отдать Коло-Муани в аренду в «Юве» за 5 млн евро с обязательным выкупом за 55 млн. Клубы обсуждают структуру бонусов и условия активации обязательства

«Ювентус» и «ПСЖ» согласовали стоимость сделки по Рандалю Коло-Муани.

Ожидается, что форвард перейдет в «Ювентус» на правах аренды за 5 млн евро с обязательным выкупом за 55 млн евро с учетом бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, однако окончательное соглашение на данный момент не достигнуто – «ПСЖ » и «Ювентус» обсуждают структуру бонусов и условия активации обязательства выкупа.

Коло-Муани выступал за «Ювентус » на правах аренды во второй половине прошлого сезонв. В 16 матчах Серии А француз забил 8 голов. Его подробная статистика доступна здесь .