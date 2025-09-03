«Спартак» заплатит 2 млн евро за Джику «Фенербахче». Защитник подпишет контракт по схеме «2+1» (Иван Карпов)
«Спартак» заплатит за Александра Джику меньше, чем сообщалось до сих пор.
Ранее появлялась информация, что трансфер защитника «Фенербахче» обойдется красно-белым в 4 или 5 млн евро.
По данным инсайдера Ивана Карпова, сумма сделки составит 2 млн евро без бонусов. Предполагается, что деньги должны быть выплачены в течение месяца.
Контракт 31-летнего игрока будет рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на сезон.
За турецкий клуб Джику провел 75 матчей с июля 2023 года, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
