Вингер «Маккаби» Патати перешел в АЗ за 7,3 млн евро. Бразильца хотело купить «Динамо»
Московское «Динамо» не смогло приобрести вингера «Маккаби» Уэсли Патати.
В июле трансфер 21-летнего бразильца оценивался в 5 млн евро, но клуб из Тель-Авива в разгар квалификации еврокубков захотел получить за игрока вдвое больше, сообщает Sport24.
После этого «Динамо» перешло к поиску других кандидатов на данную позицию.
В итоге в конце августа Патати перешел в АЗ за 7,3 млн.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
