«Динамо» отдало Гагнидзе «Гранаде» в аренду до конца сезона
Лука Гагнидзе будет выступать во второй лиге Испании в ближайшие месяцы.
«Гранада» объявила о подписании полузащитника «Динамо» на правах аренды до лета 2026-го.
В этом сезоне 22-летний грузин провел за московский клуб два матча в FONBET Кубке России. Во второй половине прошлого сезона он выступал за «Крылья Советов».
Подробно со статистикой Гагнидзе можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Гранады»
