«Байер» может назначить Постекоглу
Эндж Постекоглу может получить работу в Бундеслиге.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, бывший главный тренер «Тоттенхэма» входит в список кандидатов на аналогичную должность в «Байере».
Леверкузенцы рассматривают несколько вариантов, в том числе экс-форварда «Реала» Рауля, и решение пока не принято. Ожидается, что руководство определится к концу недели.
Напомним, Эрик тен Хаг был уволен после 2-го тура Бундеслиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости