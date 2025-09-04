«Байер» может назначить Постекоглу

Эндж Постекоглу может получить работу в Бундеслиге.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, бывший главный тренер «Тоттенхэма» входит в список кандидатов на аналогичную должность в «Байере ».

Леверкузенцы рассматривают несколько вариантов, в том числе экс-форварда «Реала » Рауля , и решение пока не принято. Ожидается, что руководство определится к концу недели.

Напомним, Эрик тен Хаг был уволен после 2-го тура Бундеслиги.