Рауль – один из кандидатов на пост тренера «Байера» после увольнения тен Хага (Marca)
Рауль может возглавить «Байер».
В понедельник немецкий клуб объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера.
По информации Marca, в шорт-лист «Байера» входят три кандидата: Рауль, Эдин Терзич и Марко Розе. Решение о назначении нового тренера будет принято не раньше конца этой недели.
Рауль возглавлял молодежную команду «Реала» в течение 6 лет и покинул ее в мае этого года. Терзич возглавлял дортмундскую «Боруссию» с 2022 по 2024 год. Последним клубом Розе был «РБ Лейпциг», где он работал с 2022 года по 2025-й.
