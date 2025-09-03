Рауль – один из кандидатов на пост тренера «Байера» после увольнения тен Хага (Marca)

Рауль может возглавить «Байер».

В понедельник немецкий клуб объявил об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера.

По информации Marca, в шорт-лист «Байера » входят три кандидата: Рауль, Эдин Терзич и Марко Розе. Решение о назначении нового тренера будет принято не раньше конца этой недели.

Рауль возглавлял молодежную команду «Реала» в течение 6 лет и покинул ее в мае этого года. Терзич возглавлял дортмундскую «Боруссию» с 2022 по 2024 год. Последним клубом Розе был «РБ Лейпциг», где он работал с 2022 года по 2025-й.