«Реал» допустил лишь 17 ударов по своим воротам за три матча Алонсо в Ла Лиге. Это лучший старт со времен Гвардиолы – «Барселона» в 2008-м дала пробить 12 раз
«Реал» надежно играет в обороне при Хаби Алонсо.
За первые три матча под руководством нового главного тренера в Ла Лиге мадридцы позволили соперникам пробить в общей сложности 17 раз.
Это наименьшее количество ударов со времен первого сезона Пепа Гвардиолы в «Барселоне» (2008/09). Тогда в первых трех играх в чемпионате каталонцы дали другим командам ударить по воротам в сумме 12 раз.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
