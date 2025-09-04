«Реал» допустил лишь 17 ударов по своим воротам за три матча Алонсо в Ла Лиге. Это лучший старт со времен Гвардиолы – «Барселона» в 2008-м дала пробить 12 раз

«Реал» надежно играет в обороне при Хаби Алонсо.

За первые три матча под руководством нового главного тренера в Ла Лиге мадридцы позволили соперникам пробить в общей сложности 17 раз.

Это наименьшее количество ударов со времен первого сезона Пепа Гвардиолы в «Барселоне» (2008/09). Тогда в первых трех играх в чемпионате каталонцы дали другим командам ударить по воротам в сумме 12 раз.