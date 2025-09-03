Журова о посте «ПСЖ» без упоминания Сафонова: «Они обижают Матвея, но хотят обезопасить себя от лишнего хайпа. На Западе все, что связано с Россией, идет в контексте отрицательном»

Светлана Журова отреагировала на пост «ПСЖ» без упоминания Матвея Сафонова.

Сегодня французский клуб опубликовал список футболистов, включенных в составы национальных команд в сентябре. В публикации перечислены игроки и матчи, которые предстоит провести их сборным. Российский вратарь в этом посте не упомянут.

«Они просто не хотят лишнего негатива. Преследуют свои интересы, а скандал им не нужен. Они обижают [Сафонова ], но в то же время хотят обезопасить себя от лишнего хайпа, который на них пошел бы, особенно со стороны Украины.

Как игрок он их устраивает. А если что и не устраивает, то это его гражданство. Просто лишний раз не хотят напоминать, что он из России. Те же спонсорские деньги приходят в большем объеме, когда новости положительные. А на Западе все, что связано с Россией, сейчас идет в контексте отрицательном», – сказала депутат Государственной думы.