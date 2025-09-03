  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет – а он не уходил. Он забрал одну медаль, я видел ее в Белом доме»
17

Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет – а он не уходил. Он забрал одну медаль, я видел ее в Белом доме»

Марк Кукурелья вспомнил об участии Дональда Трампа в церемонии награждения на КЧМ.

Президент США вручал «Челси» награды за победу на клубном чемпионате мира.

– Помимо того, что ты единственный испанский футболист, выигравший клубный чемпионат мира, тебе принадлежит еще один рекорд: ты единственный испанский спортсмен, сфотографировавшийся с Дональдом Трампом. Каким был этот особенный момент с президентом США на трибуне стадиона в Нью-Джерси?

– Конечно, это был незабываемый опыт. Он остался на подиуме, чтобы отпраздновать победу вместе с нами. Но, с другой стороны, нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет. А на самом деле Трамп не уходил. Он хотел быть там, с нами.

Он даже забрал домой чемпионскую медаль, я видел ее в его кабинете в Белом доме! – сказал защитник «Челси».

Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Я напугался до усрачки. Мы ждали, когда он уйдет, а он такой: «Поднимайте, я останусь тут». И ему ведь ничего не скажешь»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoчемпионат мира среди клубов
logoМарк Кукурелья
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoДональд Трамп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
914 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
726 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
1926 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
1540 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
35сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
64сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
45сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой, Бразилия против Чили, Уругвай примет Перу
15сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Жерсона о будущем хавбека: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
13 минуты назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
115 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
444 минуты назад
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
449 минут назад
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
851 минуту назад
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
1сегодня, 14:22
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
17сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00
Первая лига. «Урал» в гостях у костромского «Спартака», «Челябинск» против «Факела»
45сегодня, 14:00Live
Колобков об ужесточении лимита: «Популяризация РПЛ, качество игры – задача лиги. Она не должна противоречить политике государства. Лига может быть коммерческой и заниматься тем, чем пожелает»
3сегодня, 13:46