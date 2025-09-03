Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет – а он не уходил. Он забрал одну медаль, я видел ее в Белом доме»

Марк Кукурелья вспомнил об участии Дональда Трампа в церемонии награждения на КЧМ.

Президент США вручал «Челси» награды за победу на клубном чемпионате мира.

– Помимо того, что ты единственный испанский футболист, выигравший клубный чемпионат мира, тебе принадлежит еще один рекорд: ты единственный испанский спортсмен, сфотографировавшийся с Дональдом Трампом. Каким был этот особенный момент с президентом США на трибуне стадиона в Нью-Джерси?

– Конечно, это был незабываемый опыт. Он остался на подиуме, чтобы отпраздновать победу вместе с нами. Но, с другой стороны, нам сказали, что мы не сможем праздновать, пока он не уйдет. А на самом деле Трамп не уходил. Он хотел быть там, с нами.

Он даже забрал домой чемпионскую медаль, я видел ее в его кабинете в Белом доме! – сказал защитник «Челси».

