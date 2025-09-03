Бальде пропустит 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Защитник «Барсы» не сыграет с «Ньюкаслом» в ЛЧ
Стали известны сроки восстановления Алекса Бальде.
Ранее «Барселона» сообщила, что защитник получил травму задней поверхности бедра на тренировке.
По информации Diario Sport, футболист пропустит около трех недель. Он не сможет принять участие в матче против «Валенсии» в Ла Лиге и в игре против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.
Участие Бальде в игре с «Овьедо» в чемпионате в данный момент под вопросом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
