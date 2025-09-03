Бальде пропустит 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Защитник «Барсы» не сыграет с «Ньюкаслом» в ЛЧ

Стали известны сроки восстановления Алекса Бальде.

Ранее «Барселона » сообщила , что защитник получил травму задней поверхности бедра на тренировке.

По информации Diario Sport, футболист пропустит около трех недель. Он не сможет принять участие в матче против «Валенсии» в Ла Лиге и в игре против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

Участие Бальде в игре с «Овьедо» в чемпионате в данный момент под вопросом.