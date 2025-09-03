  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бальде пропустит 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Защитник «Барсы» не сыграет с «Ньюкаслом» в ЛЧ
14

Бальде пропустит 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Защитник «Барсы» не сыграет с «Ньюкаслом» в ЛЧ

Стали известны сроки восстановления Алекса Бальде.

Ранее «Барселона» сообщила, что защитник получил травму задней поверхности бедра на тренировке.

По информации Diario Sport, футболист пропустит около трех недель. Он не сможет принять участие в матче против «Валенсии» в Ла Лиге и в игре против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов. 

Участие Бальде в игре с «Овьедо» в чемпионате в данный момент под вопросом. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoтравмы
logoАлекс Бальде
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
915 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
727 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
1927 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
1541 минуту назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
36сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
63сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
45сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой, Бразилия против Чили, Уругвай примет Перу
15сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Жерсона о будущем хавбека: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
14 минуты назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
116 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
445 минут назад
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
449 минут назад
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
852 минуты назад
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
1сегодня, 14:22
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
17сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00
Первая лига. «Урал» в гостях у костромского «Спартака», «Челябинск» против «Факела»
45сегодня, 14:00Live
Колобков об ужесточении лимита: «Популяризация РПЛ, качество игры – задача лиги. Она не должна противоречить политике государства. Лига может быть коммерческой и заниматься тем, чем пожелает»
3сегодня, 13:46