Защитник «Барселоны» Бальде получил травму задней поверхности бедра на тренировке

«Барселона» сообщила о травме Алекса Бальде.

Защитник каталонского клуба получил повреждение задней поверхности левого бедра во время тренировки. Сроки восстановления Бальде не уточняются.

Следующий матч «Барселоны» состоится 14 сентября – сине-гранатовые примут «Валенсию» в 4-м туре Ла Лиги.