Защитник «Барселоны» Бальде получил травму задней поверхности бедра на тренировке
«Барселона» сообщила о травме Алекса Бальде.
Защитник каталонского клуба получил повреждение задней поверхности левого бедра во время тренировки. Сроки восстановления Бальде не уточняются.
Следующий матч «Барселоны» состоится 14 сентября – сине-гранатовые примут «Валенсию» в 4-м туре Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
