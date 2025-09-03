Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»

Рубен Невеш сделал татуировку, посвященную Диогу Жоте.

Форвард «Ливерпуля » и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, 3 июля погибли в ДТП в Испании.

Невеш, близкий друг Диогу, набил на ноге татуировку, изображающую его объятия с Жотой на матче португальской сборной.

«Он для меня очень особенный человек, и я вижу его на поле. Я обещал, что буду помнить о нем как можно чаще.

Все эти детали напоминают мне о нем, обо всех моих достижениях и трудностях», – сказал полузащитник сборной Португалии и «Аль-Хилаля ».

Фото: x.com/selecaoportugal

