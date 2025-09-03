Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
Рубен Невеш сделал татуировку, посвященную Диогу Жоте.
Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, 3 июля погибли в ДТП в Испании.
Невеш, близкий друг Диогу, набил на ноге татуировку, изображающую его объятия с Жотой на матче португальской сборной.
«Он для меня очень особенный человек, и я вижу его на поле. Я обещал, что буду помнить о нем как можно чаще.
Все эти детали напоминают мне о нем, обо всех моих достижениях и трудностях», – сказал полузащитник сборной Португалии и «Аль-Хилаля».
Фото: x.com/selecaoportugal
Невеш о гибели Жоты: «Я и раньше мечтал выиграть ЧМ, но теперь хочу этого еще больше. Нам нужно найти в себе частичку Диогу и направить на благо сборной Португалии»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: O Jogo
