Невеш о гибели Жоты: «Я и раньше мечтал выиграть ЧМ, но теперь хочу этого еще больше. Нам нужно найти в себе частичку Диогу и направить на благо сборной Португалии»

Рубен Невеш рассказал, что сборная Португалии будет биться в память о Диогу Жоте.

«Мы будем черпать силы в том, кем был Диогу , в том, что он передавал нам каждый день. Именно оттуда мы должны брать наши силы. Мы знаем, как сильно он хотел здесь быть, с какой страстью он представлял сборную, и на этом нам нужно сосредоточиться. Каждому нужно найти в себе частичку Диогу и направить ее на благо всей команды и всей сборной.

Если раньше я мечтал о победе на ЧМ, то теперь хочу этого еще больше. Это был один из титулов, о которых мечтал Диогу, и теперь это большая цель. Она и раньше была, но стала еще более значимой для всех нас», – сказал полузащитник «Аль-Хилаля » о погибшем друге, гроб которого нес на похоронах .