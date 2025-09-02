«Челси» вернул Сэмюэлс-Смита из «Страсбура» через месяц после продажи за 6,5 млн фунтов. Защитника отдали «Суонси» в аренду

«Челси» вернул игрока спустя месяц после продажи.

30 июля лондонцы объявили о переходе Ише Сэмюэлс-Смита в «Старсбур». Сумма сделки оценивалась в 6,5 миллиона фунтов.

Однако теперь клубы сообщили о возвращении защитника. 19-летний англичанин сразу же перешел в «Суонси » на правах аренды из «Челси ».

Отметим, что и «Челси», и «Страсбур» принадлежат консорциуму BlueCo.