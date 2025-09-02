«Челси» вернул Сэмюэлс-Смита из «Страсбура» через месяц после продажи за 6,5 млн фунтов. Защитника отдали «Суонси» в аренду
«Челси» вернул игрока спустя месяц после продажи.
30 июля лондонцы объявили о переходе Ише Сэмюэлс-Смита в «Старсбур». Сумма сделки оценивалась в 6,5 миллиона фунтов.
Однако теперь клубы сообщили о возвращении защитника. 19-летний англичанин сразу же перешел в «Суонси» на правах аренды из «Челси».
Отметим, что и «Челси», и «Страсбур» принадлежат консорциуму BlueCo.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Челси»
