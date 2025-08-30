  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ
21

«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ

«Наполи» договорился об аренде Расмуса Хейлунда.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Манчестер Юнайтед» согласился отдать форварда в аренду за 6 млн евро.

Неаполитанцы обязаны будут выкупить футболиста за 44 млн евро в том случае, если попадут в Лигу чемпионов на сезон-2026/27.

В Италии Хейлунд уже выступал: он провел 32 игры за «Аталанту» в чемпионате-2022/23 и забил 9 голов. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?5226 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoРасмус Хейлунд
logoМанчестер Юнайтед
logoДжанлука Ди Марцио
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoЛига чемпионов УЕФА
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хейлунд перейдет в «Наполи» в ближайшее время. Форварда «МЮ» арендуют с выкупом за 45 млн евро, обязательным при определенных условиях
2928 августа, 18:19
«Наполи» готов арендовать Хейлунда у «МЮ» с обязательным выкупом в случае выхода в ЛЧ
328 августа, 08:52
«Милан» звонил в агентство Хейлунда после срыва трансфера Бонифасе. Форвард «МЮ» уже вел переговоры с «Наполи» (GdS)
1126 августа, 08:17
Главные новости
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Пармы», «Наполи» примет «Кальяри», «Пиза» против «Ромы»
344 минуты назад
«Ювентус» продал Савону «Ноттингему» за 13+2,5 млн евро
311 минут назад
Аморим о том, останется ли тренером «МЮ» после игр сборных: «Намерен продолжать работу. Но не буду ничего обещать»
1215 минут назад
ЭСК поддержала три решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»
525 минут назад
В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)
726 минут назад
Нкунку перешел в «Милан» из «Челси» за 37+5 млн евро. Контракт – до 2030 года
3059 минут назадФото
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Феликс, Витинья, Далот тоже в списке
1654 минуты назад
Кажется, пора прервать серию «Краснодара». Берем армейцев в Основу РПЛ?
сегодня, 09:00Тесты и игры
У Гави проблемы с коленом, он не сыграет с «Райо». Это то же колено, где он рвал «кресты»
22сегодня, 08:58
Чемпионат Германии. «Байер» сыграет с «Вердером» на выезде, «Бавария» в гостях у «Аугсбурга»
14сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лилль» в гостях у «Лорьяна», «ПСЖ» сыграет с «Тулузой» на выезде
3только что
Дуарте хочет покинуть «Спартак», чтобы играть ближе к дому и повысить шансы на попадание в сборную Парагвая («Матч ТВ»)
1137 минут назад
Мама Рабьо связалась с «Миланом» насчет перехода Адриена. Официальных переговоров еще не было
1159 минут назад
Первая лига. Хабаровский СКА и КАМАЗ сыграли вничью, «Спартак» Кострома против «Ротора», «Урал» и «Факел» встретятся в воскресенье
19сегодня, 09:01
«Аугсбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 09:00
«Васко» отказался подписать Дуарте из-за приобретения Куэсты. Бразильцы были готовы дать около 4 млн евро, но не сделали официальное предложение (Metaratings)
10сегодня, 08:56
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
8сегодня, 08:18
«Байер» за 30+ млн евро покупает 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира
9сегодня, 08:17
«Спартак» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7сегодня, 07:55
Вратарь «Торпедо» Солдатенко: «Мое невезение с РПЛ – фигня, меня это не колышет. Рано или поздно я там окажусь – это цель. Мечта – АПЛ, то, что никогда не сбудется»
6сегодня, 07:46