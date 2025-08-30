«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ

«Наполи» договорился об аренде Расмуса Хейлунда.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Манчестер Юнайтед » согласился отдать форварда в аренду за 6 млн евро.

Неаполитанцы обязаны будут выкупить футболиста за 44 млн евро в том случае, если попадут в Лигу чемпионов на сезон-2026/27.

В Италии Хейлунд уже выступал: он провел 32 игры за «Аталанту» в чемпионате-2022/23 и забил 9 голов. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь .