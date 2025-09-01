«Наполи» арендовал Элмаза у «Лейпцига» за 3 млн евро с правом выкупа за 16,5 млн
Элиф Элмаз вернулся в «Наполи».
Неаполитанский клуб объявил о подписании вингера «РБ Лейпциг» на правах аренды с опцией выкупа.
По информации журналиста Sky Sport Филиппа Хинце, аренда игрока обойдется итальянцам в 3 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 16,5 млн. «Наполи» возьмет на себя всю зарплату футболиста.
Вторую половину прошлого сезона македонец провел в «Торино». Статистику Элифа, игравшего за неаполитанцев с 2019 по 2023 год, можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Наполи»
