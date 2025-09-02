  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трансфер Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» за 22 млн фунтов сорвался из-за того, что Харри Уилсон не ушел из клуба
3

Трансфер Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» за 22 млн фунтов сорвался из-за того, что Харри Уилсон не ушел из клуба

Трансфер Тайрика Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» сорвался из-за Харри Уилсона.

Как сообщает The Athletic, клубы согласовали трансфер 19-летнего вингера за 22 миллиона фунтов и процент от перепродажи. Воспитанник «Челси» даже прошел медосмотр, однако сделка не состоялась.

По данным журналиста The Guardian Джейкоба Стейнберга, трансфер сорвался не по инициативе «синих», а из-за того, что Харри Уилсон, который мог покинуть «Фулхэм» в последний день трансферного окна, в итоге остался.

Подробная статистика выступлений Джорджа доступна здесь.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36631 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
logoТайрик Джордж
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoХарри Уилсон
logoЧелси
logoФулхэм
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Делап из-за травмы был заменен в матче с «Фулхэмом». Форвард «Челси» держался за заднюю поверхность бедра
1530 августа, 12:01
«Челси» подбирается к Фермину Лопесу. Но не может закрыть сделки по Симонсу и Гарначо
2227 августа, 19:45
«Челси» хочет за Джорджа 30 млн евро, оценка «Ромы» – ниже
2427 августа, 14:23
Санчо окончательно отказал «Роме». Джордж из «Челси» готов перейти в римский клуб
4426 августа, 21:41
Главные новости
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
210 минут назадФото
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1433 минуты назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
51сегодня, 09:15
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
75сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
28сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
37сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
51сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
97сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
18 минут назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
110 минут назад
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
622 минуты назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
130 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
344 минуты назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
247 минут назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18