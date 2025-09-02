Трансфер Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» за 22 млн фунтов сорвался из-за того, что Харри Уилсон не ушел из клуба

Трансфер Тайрика Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» сорвался из-за Харри Уилсона.

Как сообщает The Athletic, клубы согласовали трансфер 19-летнего вингера за 22 миллиона фунтов и процент от перепродажи. Воспитанник «Челси » даже прошел медосмотр, однако сделка не состоялась.

По данным журналиста The Guardian Джейкоба Стейнберга, трансфер сорвался не по инициативе «синих», а из-за того, что Харри Уилсон , который мог покинуть «Фулхэм» в последний день трансферного окна, в итоге остался.

