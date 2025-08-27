Санчо окончательно отказал «Роме». Джордж из «Челси» готов перейти в римский клуб

Джейдон Санчо не перейдет в «Рому».

Ранее стало известно , что спортивный директор римского клуба Фредерик Массара прилетел в Лондон, чтобы встретиться с представителем вингера «Манчестер Юнайтед » Эмекой Обаси. В качестве альтернативной кандидатуры «джаллоросси» рассматривают 19-летнего Тайрика Джорджа из «Челси», чьи интересы также представляет Обаси.

По информации Джанлуки Ди Марцио, на встрече во вторник сторона Санчо окончательно отказала римлянам. При этом Джордж согласен присоединиться к «Роме» – но не на правах аренды.

Итальянцы готовы оформить полноценный трансфер футболиста «Челси » и работают над тем, чтобы достигнуть договоренности с ним и лондонским клубом. Массара остался в столице Великобритании и надеется добиться прогресса в переговорах в ближайшие часы.