Делап из-за травмы был заменен в матче с «Фулхэмом». Форвард «Челси» держался за заднюю поверхность бедра
Лиам Делап получил травму в матче с «Фулхэмом».
«Челси» и «Фулхэм» (0:0, первый тайм) играют в игре третьего тура АПЛ.
Нападающий «Челси» Лиам Делап был заменен на 14-й минуте матча из-за повреждения – футболист держался за заднюю поверхность бедра.
Вместо него на поле появился 19-летний Тайрик Джордж.
Напомним, что ранее лондонский клуб договорился о переходе нападающего Николаса Джексона в «Баварию».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Фулхэм».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
