Делап из-за травмы был заменен в матче с «Фулхэмом». Форвард «Челси» держался за заднюю поверхность бедра

Лиам Делап получил травму в матче с «Фулхэмом».

«Челси » и «Фулхэм » (0:0, первый тайм) играют в игре третьего тура АПЛ .

Нападающий «Челси» Лиам Делап был заменен на 14-й минуте матча из-за повреждения – футболист держался за заднюю поверхность бедра.

Вместо него на поле появился 19-летний Тайрик Джордж .

Напомним, что ранее лондонский клуб договорился о переходе нападающего Николаса Джексона в «Баварию».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Фулхэм».