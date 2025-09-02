Директор «Сити» Виана о Доннарумме: «С поразительно юного возраста он играл на самом высоком уровне. Для вратаря это необычно, Джанлуиджи один из лучших на своей позиции»

Угу Виана высказался о переходе Джанлуиджи Доннаруммы в «Ман Сити».

«Резюме, качество и достижения Джанлуиджи говорят сами за себя, и мы все чрезвычайно рады, что он присоединился к нам здесь, в «Сити».

Он накопил колоссальный опыт на самом высоком уровне и прекрасно понимает, что требуется для того, чтобы добиваться успеха на протяжении долгого времени. С поразительно юного возраста он играл на самом высоком уровне. Для вратаря это необычно, и это значит, что он один из лучших в мире на своей позиции.

Нет никаких сомнений, что Джанлуиджи привнесет еще больше качества и глубины в нашу вратарскую линию высочайшего класса. Здесь все с нетерпением ждут, чтобы поприветствовать Джанлуиджи в «Манчестер Сити», и мы желаем ему всего наилучшего во время его пребывания у нас», – сказал спортивный директор «Ман Сити ».

Джанлуиджи Доннарумма: «Я годами восхищался «Сити», играть здесь – честь и привилегия. Гвардиола – один из величайших тренеров в истории футбола»

Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» за 30 млн фунтов. Контракт – до 2030-го