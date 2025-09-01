«Ман Сити» заплатит «ПСЖ» 30 млн фунтов за Доннарумму

Названы условия трансфера Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее стало известно , что «Манчестер Сити » и «ПСЖ » договорились о трансфере итальянского вратаря.

По информации The Independent, за 26-летнего игрока англичане заплатят 30 миллионов фунтов (35 млн евро).

В прошлом сезоне Лиги 1 Доннарумма провел 24 матча и пропустил 27 голов.

Исак в «Ливерпуле» за 125 млн, Доннарумма – в «Сити», «Бавария» берет Джексона. Онлайн трансферного дедлайна