«Ман Сити» заплатит «ПСЖ» 30 млн фунтов за Доннарумму
Названы условия трансфера Джанлуиджи Доннаруммы.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» договорились о трансфере итальянского вратаря.
По информации The Independent, за 26-летнего игрока англичане заплатят 30 миллионов фунтов (35 млн евро).
В прошлом сезоне Лиги 1 Доннарумма провел 24 матча и пропустил 27 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
