У «Интера» впервые с 2018 года меньше 4 очков после двух туров Серии А. Команда Киву проиграла «Удинезе» дома, дальше – «Ювентус»

«Интер» потерпел первое поражение уже во 2-м туре Серии А.

Команда Кристиана Киву на своем поле уступила «Удинезе » – 1:2.

В последний раз на счету миланцев было меньше 4 очков после двух туров чемпионата Италии в сезоне-2018/19. Тогда они, как и в нынешнем году, начали сезон с победы и проиграли во втором матче.

13 сентября «Интер » встретится с «Ювентусом».