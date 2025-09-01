У «Интера» впервые с 2018 года меньше 4 очков после двух туров Серии А. Команда Киву проиграла «Удинезе» дома, дальше – «Ювентус»
«Интер» потерпел первое поражение уже во 2-м туре Серии А.
Команда Кристиана Киву на своем поле уступила «Удинезе» – 1:2.
В последний раз на счету миланцев было меньше 4 очков после двух туров чемпионата Италии в сезоне-2018/19. Тогда они, как и в нынешнем году, начали сезон с победы и проиграли во втором матче.
13 сентября «Интер» встретится с «Ювентусом».
