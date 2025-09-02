Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
Шералдо Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада».
30-летний форвард подписал соглашение с «Осасуной» на два года с возможностью продления еще на сезон.
Отмечается, что «Осасуна» будет выплачивать «Сосьедаду» сумму, зависящую от выступлений футболиста.
Также в договоре прописана сумма отступных за Шералдо Беккера – 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Беккер провел 22 матча за «Реал Сосьедад» в Ла Лиге, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Осасуны»
