«Васко» арендовал Куэсту у «Галатасарая» с правом выкупа за 5,75 млн евро. Защитником интересовался «Спартак»

Карлос Куэста перешел в «Васко» из «Галатасарая».

Бразильский клуб арендовал 26-летнего защитника с правом выкупа. Карлос Куэста подписал соглашение с «Васко до 2026 года.

«Галатасарай » сообщил , что «Васко» заплатит 750 тысяч евро за аренду футболиста.

У бразильского клуба есть опция выкупа Карлоса Куэсты за 5,75 миллиона евро. Футболистом ранее также интересовался «Спартак ».