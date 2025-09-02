«Васко» арендовал Куэсту у «Галатасарая» с правом выкупа за 5,75 млн евро. Защитником интересовался «Спартак»
Карлос Куэста перешел в «Васко» из «Галатасарая».
Бразильский клуб арендовал 26-летнего защитника с правом выкупа. Карлос Куэста подписал соглашение с «Васко до 2026 года.
«Галатасарай» сообщил, что «Васко» заплатит 750 тысяч евро за аренду футболиста.
У бразильского клуба есть опция выкупа Карлоса Куэсты за 5,75 миллиона евро. Футболистом ранее также интересовался «Спартак».
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Васко»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости