«Барса» отдаст Форта «Эльче» в аренду. Флик рекомендовал защитнику сменить команду ради игровой практики
Эктор Форт перейдет из «Барселоны» в «Эльче».
Клубы достигли договоренности об аренде 19-летнего защитника, сообщает Diario Sport.
Отмечается, что главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик порекомендовал футболисту перейти в другую команду ради игровой практики.
В прошлом сезоне Ла Лиги Форт провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости