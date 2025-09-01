«Барса» отдаст Форта «Эльче» в аренду. Флик рекомендовал защитнику сменить команду ради игровой практики

Эктор Форт перейдет из «Барселоны» в «Эльче».

Клубы достигли договоренности об аренде 19-летнего защитника, сообщает Diario Sport.

Отмечается, что главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик порекомендовал футболисту перейти в другую команду ради игровой практики.

В прошлом сезоне Ла Лиги Форт провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь .