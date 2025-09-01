Гурцкая о Зырянове: «Медведева надо было убирать, он пожилой человек, который не справляется. Но как при стольких известных людях из Санкт-Петербурга место занял чужой человек?»
Тимур Гурцкая считает неожиданной фигуру нового председателя правления «Зенита».
Место Александра Медведева занял Константин Зырянов.
– Все мои питерские друзья в шоке. Медведева надо было убирать. Он уже пожилой человек, который не справляется.
Здесь больше удивило назначение, чем увольнение. Непонятно, как при стольких известных людях из Санкт-Петербурга это место занял чужой человек.
– При каких людях?
– Аршавин – это даже чересчур очевидно. Также есть Кержаков, Радимов, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
