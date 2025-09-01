Александр Кержаков: «Зырянов в прекрасных отношениях с Семаком, выиграл с ним много титулов. Сергею на этой роли нужен был комфортный человек, с которым будет удобно»
Александр Кержаков высказался о взаимодействии Константина Зырянова с тренером.
Зырянов занял должность председателя правления «Зенита».
– На мой взгляд, иногда мы не придаем серьезного значения ответам на интервью. Зырянов в прекрасных отношениях с Семаком, он выиграл очень много титулов с ним, у них прекрасные взаимоотношения.
Мне кажется, Семаку на этой роли нужен был комфортный человек, с которым ему будет удобно.
– Вы знаете, какие у них отношения?
– У Константина в интервью был явно заготовленный ответ. Скорее всего, была мини-консультация о том, что отвечать.
Если вы говорите, что у вас прекрасные отношения с Сергеем Богдановичем, это посыл, что пришел человек, с которым работать будет удобнее, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» экс-форвард «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
