Александр Кержаков: «Зырянов в прекрасных отношениях с Семаком, выиграл с ним много титулов. Сергею на этой роли нужен был комфортный человек, с которым будет удобно»

Александр Кержаков высказался о взаимодействии Константина Зырянова с тренером.

Зырянов занял должность председателя правления «Зенита».

– На мой взгляд, иногда мы не придаем серьезного значения ответам на интервью. Зырянов в прекрасных отношениях с Семаком , он выиграл очень много титулов с ним, у них прекрасные взаимоотношения.

Мне кажется, Семаку на этой роли нужен был комфортный человек, с которым ему будет удобно.

– Вы знаете, какие у них отношения?

– У Константина в интервью был явно заготовленный ответ. Скорее всего, была мини-консультация о том, что отвечать.

Если вы говорите, что у вас прекрасные отношения с Сергеем Богдановичем, это посыл, что пришел человек, с которым работать будет удобнее, – отметил в эфире шоу «Это футбол, брат!» экс-форвард «Зенита ».