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  • Мбемба не стал проходить обследования в «Марселе» после возвращения из сборной ДР Конго из-за натянутых отношений с медперсоналом. Клуб отстранил игрока и может расторгнуть контракт
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Мбемба не стал проходить обследования в «Марселе» после возвращения из сборной ДР Конго из-за натянутых отношений с медперсоналом. Клуб отстранил игрока и может расторгнуть контракт

«Марсель» отстранил Шанселя Мбемба за отказ пройти медобследования.

По информации L’Équipe, защитник дважды не появился на медицинских процедурах, включая МРТ, которые были назначены ему после возвращения из сборной ДР Конго.

В результате руководство клуба отправило ему письмо, уведомив об отстранении, которое может закончиться расторжением контракта.

Подчеркивается, что поведение игрока вызвано ухудшением отношений с медицинским персоналом клуба, продолжающимся уже несколько месяцев.

Мбемба получил ушиб левого колена в конце марта, и периодически испытывает острую боль и покалывание. Защитник вернулся на поле уже в апреле, но врачи настаивали на том, чтобы в межсезонье ему сделали артроскопию. Игрок до сих пор отказывается от операции и считает, что он в состоянии играть и без хирургического вмешательства.

Стоит отметить, что действующий контракт 30-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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происшествия
logoСборная ДР Конго по футболу
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