Мбемба не стал проходить обследования в «Марселе» после возвращения из сборной ДР Конго из-за натянутых отношений с медперсоналом. Клуб отстранил игрока и может расторгнуть контракт
По информации L’Équipe, защитник дважды не появился на медицинских процедурах, включая МРТ, которые были назначены ему после возвращения из сборной ДР Конго.
В результате руководство клуба отправило ему письмо, уведомив об отстранении, которое может закончиться расторжением контракта.
Подчеркивается, что поведение игрока вызвано ухудшением отношений с медицинским персоналом клуба, продолжающимся уже несколько месяцев.
Мбемба получил ушиб левого колена в конце марта, и периодически испытывает острую боль и покалывание. Защитник вернулся на поле уже в апреле, но врачи настаивали на том, чтобы в межсезонье ему сделали артроскопию. Игрок до сих пор отказывается от операции и считает, что он в состоянии играть и без хирургического вмешательства.
Стоит отметить, что действующий контракт 30-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий