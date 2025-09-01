«Арсенал» отдал Кивера «Порту» в аренду с правом выкупа

Якуб Кивер перешел в «Порту».

«Арсенал» отдал защитника в аренду с правом выкупа. В новой команде поляк будет играть под 4-м номером.

Кивер перешел в состав «канониров» в сезоне-2022/23. В АПЛ-2024/25 Якуб провел 17 игр и забил 1 гол.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/FCPorto

«Порту» возьмет Кивера в аренду за 2 млн евро с обязательством выкупа у «Арсенала» за 17 млн. Сумма сделки может вырасти до 25-27 млн с бонусами