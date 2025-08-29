«Порту» возьмет Кивера в аренду за 2 млн евро с обязательством выкупа за 17 млн. Сумма сделки может вырасти до 25-27 млн с бонусами
Якуб Кивер переходит в «Порту» из «Арсенала».
Португальский клуб договорился с «Арсеналом» о переходе 25-летнего центрального защитника.
«Порту» возьмет польского футболиста в аренду за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 17 миллионов евро.
С учетом бонусов общая сумма сделки может вырасти до 25-27 миллионов евро.
Якуб Кивер присоединился к «Арсеналу» в январе 2023 года из «Специи» за 19,5 миллиона евро. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
