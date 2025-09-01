«Тоттенхэм» арендует Коло-Муани у «ПСЖ» до конца сезона

Рандаль Коло-Муани продолжит карьеру в АПЛ.

«Тоттенхэм » арендует нападающего у «ПСЖ » до июня 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Парижский клуб принял предложение «шпор», поскольку Коло-Муани хотел покинуть команду – кроме того, «ПСЖ» не рассчитывает на Рандаля .

Вторую половину прошлого сезона Коло-Муани провел в аренде в «Ювентусе» и забил 8 голов в 16 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь .