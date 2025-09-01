«Милан» за 7+3 млн евро купил Одогу у «Вольфсбурга». Контракт 19-летнего защитника – по схеме «4+1»
Давид Одогу стал игроком «Милана».
Итальянский клуб объявил о трансфере защитника «Вольфсбурга». Стороны заключили контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 19-летнего футболиста составит 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов.
В прошлом сезоне на счету Одогу 3 матча в Бундеслиге без результативных действий. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: https://www.acmilan.com
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
