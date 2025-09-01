«Милан» за 7+3 млн евро купит 19-летнего защитника «Вольфсбурга» Одогу

Давид Одогу перейдет в «Милан» из «Вольфсбурга».

Как информирует журналист Джанлука Ди Марцио , сумма трансфера 19-летнего защитника составит 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне на счету Одогу 3 матча в Бундеслиге без результативных действий. Его подробная статистика – здесь .

В 2023 году Одогу стал победителем чемпионата мира в возрастной категории U17 в составе сборной Германии.