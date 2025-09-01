«Милан» за 7+3 млн евро купит 19-летнего защитника «Вольфсбурга» Одогу
Давид Одогу перейдет в «Милан» из «Вольфсбурга».
Как информирует журналист Джанлука Ди Марцио, сумма трансфера 19-летнего защитника составит 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов.
В прошлом сезоне на счету Одогу 3 матча в Бундеслиге без результативных действий. Его подробная статистика – здесь.
В 2023 году Одогу стал победителем чемпионата мира в возрастной категории U17 в составе сборной Германии.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Джанлуки Ди Марцио в X
